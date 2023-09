Exposição e palestra sobre inclusão em Osasco destacam os desafios da pessoa com deficiência

O SuperShopping Osasco preparou uma programação especial para o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nesta quinta-feira (21). Além da exposição Identidade, composta por mais de 200 obras produzidas por jovens assistidos pelo Centro Especializado em Reabilitação Dr. Edmundo Campanhã Burjato de Osasco, haverá palestra sobre inclusão ministrada por Salomão Júnior, da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência.

publicidade

Identidade apresenta diferentes técnicas e formas de fazer arte com pincel ou até mesmo com as mãos. Para conferir, basta ir até o 2º Piso, ao lado da loja Centauro, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, até o dia 30.

Os quadros expostos também estão à venda para quem se interessar e custam de R$ 30 a R$ 150, podendo ser levados para casa ao final da programação. No dia 27, às 14h, é a vez do secretário Salomão Júnior, da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, palestrar sobre inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.

publicidade

A programação é realizada em parceria com o Centro Especializado em Reabilitação Dr. Edmundo Campanhã Burjato de Osasco; Prefeitura de Osasco; Reabilitação, Intervenção, Terapêuticas e Oficinas (RITO) e Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde (IGATS).

Identidade no SuperShopping

publicidade

Quando: do dia 21 a 30 de setembro / segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 20h, sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h

Local: 2º Piso, ao lado da loja Centauro

publicidade

Palestra: Pessoa com Deficiência em todos os lugares

Quando: 27 de setembro, às 14h

Local: 2º Piso, ao lado da loja Centauro / Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Osasco