Evento gratuito promove networking entre empreendedores de Osasco e região na terça (28)

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e o Sebrae-SP realizam nesta terça-feira (28), o Empreende Show. O encontro é uma oportunidade para que os pequenos negócios possam divulgar seu trabalho e conhecer outros empresários da região.

O evento será realizado presencialmente na ACEO e será transmitido também pelo canal Empreende Show no YouTube. Durante o encontro, os empreendedores participarão da transmissão ao vivo do podcast Empreende Show, com palestra de Marcelo Pimenta. Lá os inscritos terão a oportunidade de ouvir e compartilhar histórias e desafios de seu negócio.

Os interessados podem ser inscrever pelo site do Sympla, neste link.

“É uma oportunidade única tanto para quem já tem negócio como para aqueles que querem iniciar um projeto ou tirar uma ideia do papel”, explica Katrine Ribeiro, analista de negócios do Sebrae-SP.

SERVIÇO

Empreende Show

Quando: 28 de novembro, das 19h às 20h30

Onde: Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) – Av. Dionysia Alves Barreto, 701 – Vila Osasco

Inscrições: https://www.sympla.com.br/podcast-empreende-show-com-marcelo-pimenta—networking-inovacao-e-criatividade__2241594

Gratuito