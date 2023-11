Instituto Eurofarma abre 1350 vagas para cursos gratuitos em Itapevi e São Paulo

O Instituto Eurofarma, braço social da farmacêutica Eurofarma, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em Itapevi e São Paulo. Desta vez, são oferecidas 1.350 vagas a jovens com idades entre 14 e 18 anos.

As opções oferecidas abrangem áreas como: Preparação para o Mundo do Trabalho, Técnicas Administrativas, Informática, Programação Front End e Marketing e Comunicação.

Os cursos serão ministrados de março a junho de 2024, com aulas no período da manhã, tarde ou noite, duas ou três vezes por semana.

Os alunos que concluírem os cursos terão ainda a oportunidade de concorrer às vagas de Jovem Aprendiz na Eurofarma, tanto na sede de Itapevi, como em São Paulo.

Como se inscrever nos cursos gratuitos do Instituto Eurofarma:

O processo de seleção é destinado a estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com idades entre 14 e 18 anos. Os candidatos são avaliados de acordo com critérios socioeconômicos e de afinidade com o tema do curso.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site institutoeurofarma.org.br.