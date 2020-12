Ex-comandante da GCM de Osasco é mais uma vítima fatal da covid-19

Ex-comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, entre 2003 e 2005, Paulo Benedito Lopes Chaves morreu nesta quarta-feira (10), em decorrência de complicações da covid-19.

Em nota, o atual, comandante da GCM de Osasco, Raimundo Pereira Neto, declarou que “Paulo Benedito Chaves conduziu com maestria a Instituição Guarda Civil de Osasco”.

O estado de São Paulo registrou até esta quinta (10) 43.661 óbitos e 1.316.371 casos confirmados do novo coronavírus. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 64,3% na Grande São Paulo e 58% no Estado.

Em todo o país, são quase 180 mil mortes causadas pela covid-19.