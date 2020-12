Governo do estado nega que jogadores do São Paulo já foram vacinados contra a covid-19

Seja em tom de brincadeira ou levando a sério, muita gente compartilhou nas redes sociais uma postagem que diz que os jogadores do São Paulo já foram vacinados contra a covid-19, sem que sequer haja uma vacina aprovada no país. De qualquer modo, o governo do estado fez questão de desmentir, na tarde desta quinta-feira (10).

publicidade

A mensagem falsa (veja abaixo) viralizou nas redes sociais após o São Paulo disparar na liderança do Campeonato Brasileiro, ao golear o Botafogo por 4 x 0 e abrir sete pontos de vantagem para o vice-líder, Atlético-MG, na noite desta quarta-feira.

“É falso que jogadores do São Paulo Futebol Clube tenham recebido a vacina Coronavac. A vacina, desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac Life Science, ainda está em fase de testes. Para se informar, sempre consulte as fontes oficiais”, declarou o governo estadual.

publicidade