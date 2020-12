Rogério Lins anuncia ampliação do horário do comércio até às 23h em Osasco: “reduziremos aglomerações”

Mesmo com a restrição impostas pelo governo do estado, com Osasco na fase Amarela do Plano São Paulo de retomada econômica, o prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou a ampliação do horário de abertura para o comércio, que poderá funcionar até às 23h na cidade neste período de vendas natalinas.

“Ampliaremos o horário de funcionamento de comércios, shoppings, restaurantes, entre outras atividades, que agora, poderão funcionar até às 23h. Com essa ampliação reduziremos aglomerações, e a ocupação máxima permanecerá em 40%”, anunciou o prefeito de Osasco, por meio das redes sociais, na noite desta quinta-feira (10). Atualmente, os comércios só podem funcionar até às 22h.

“A fiscalização também será ampliada. É muito importante que você procure horários alternativos para as suas atividades e é fundamental que todos mantenham os cuidados recomendados”, completou o prefeito.

