Ex-morador de condomínio de Cotia é preso suspeito de participar de assalto que terminou com adolescente morto

Um rapaz de 19 anos foi detido suspeito de envolvimento na tentativa de assalto que terminou com um adolescente de 15 anos morto, na madrugada desta sexta-feira (8), em Cotia. Segundo a polícia, ele é ex-morador do condomínio onde o crime aconteceu.

publicidade

A delegada Mônica Gamboa deu detalhes sobre o crime. “Por volta das 3h40 a mãe ouviu um barulho, achou que pudesse ser o filho ou o marido, saiu do quarto e se deparou com três criminosos, dois deles armados com armas de fogo, e anunciaram o assalto”, disse, em reportagem exibida no “Brasil Urgente”, da Band.

Gamboa afirmou que a dona da casa relatou que um dos criminosos era muito violento e fazia diversas ameaças à família. Estavam na residência um casal e três filhos, o adolescente de 15 anos, e duas crianças, de 7 e 4 anos. “Os três [bandidos] subiram no outro andar da casa e a mãe escuta o barulho dos disparos. Quando subiu, encontrou o marido em estado de choque e viu o filho caído no chão”, relatou.

publicidade

Caíque Tenório Bernardes estava dormindo e teria se assustado com a presença dos meliantes. Ele levou dois tiros na região do peito, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia, os criminosos invadiram a residência pelos fundos. Durante as investigações, um cruzamento de dados apontou que um dos suspeitos já havia morado no condomínio. Na última semana, ele foi preso por pilotar uma motocicleta clonada e liberado após passar por uma audiência de custódia. Ele nega participação no crime, mas a família da vítima o reconheceu por foto.

Ainda não se sabe quem efetuou os disparos que tiraram a vida de Caíque. O caso foi registrado no DP de Cotia, que prossegue com as diligências.

publicidade

Com informações do “Brasil Urgente”