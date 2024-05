Exército transporta bombas de drenagem da Sabesp de Barueri ao Rio Grande do Sul

Sete carretas do Exército Brasileiro partiram de Barueri para a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, carregadas com 14 bombas de macrodrenagem da Sabesp, no sábado (18). Os equipamentos auxiliarão nos trabalhos emergenciais em meio ao maior desastre natural da história do estado gaúcho.

publicidade

“A parceria entre o Exército e a Sabesp são parte do esforço conjunto para ajudar a população gaúcha a enfrentar a situação de calamidade e retornar às atividades cotidianas, explica o Exército, em nota.

No RS, após o trajeto de 1.200 km e três dias de viagem, as bombas serão operadas por técnicos da Sabesp seguindo o planejamento da Defesa Civil do estado.