Total Express abre 1000 vagas para auxiliar de operações em Barueri

A Total Express vai realizar um grande processo seletivo para preenchimento de 1000 vagas disponíveis para a função de auxiliar de operações (Logística). A seleção será no formato de circuito nos dias 5 e 20 de junho.

As oportunidades são para contratos temporários, com salário de R$ 1.650,00. Os requisitos para participar são: o Ensino Fundamental completo, sem necessidade de experiência prévia.

Os contratados terão direito a uma série de benefícios, como restaurante no local, vale-transporte, convênio médico e odontológico, seguro de vida e licença maternidade ou paternidade estendida/day off.

As principais atividades dos auxiliares de operações incluem auxiliar no recebimento, processamento, separação, triagem, identificação, expedição e carregamento de mercadorias embaladas de pequeno e médio porte. O regime de trabalho será em escala 6×1 flex, com três turnos disponíveis.

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado no Ginásio José Correa, localizado na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, em Barueri, nos dias 5 e 20 de junho, das 9h às 11h.