“Expulso” por comer demais vira garoto-propaganda de rodízio de massa e Ragazzo lança até desafio

Após viralizar com um vídeo no qual conta que foi “convidado a se retirar” de uma unidade do Ragazzo por comer demais, o pintor João Carlos Apolonio deu a volta por cima, virando até garoto-propaganda do rodízio de massas e coxinhas na rede de fast food.

Nesta sexta-feira (16), o Ragazzo usou a imagem do pintor em uma peça publicitária nas redes sociais criando até um desafio aos clientes: “Quem será capaz de bater o recorde de 35 pratos de massa do João? Tá valendo o desafio”. A empresa ainda convida os clientes a convidarem amigos para o “Desafio das Massas”.

O rodízio de massas e coxinhas do Ragazzo custa R$ 19,90 de segunda a sexta e R$ 24,90 aos sábados, domingos e feriados. Na região, a rede tem unidades em Barueri, Carapicuíba e Cotia.

Após viralizar durante a semana o vídeo no qual João Carlos conta que havia sido “convidado a se retirar” após comer 14 pratos de massas, com o 15º na mesa, no rodízio em uma unidade da rede na região do Ipiranga, o Ragazzo convidou o pintor para voltar e comer à vontade. Ele voltou e comeu ainda mais: 35 pratos.

Segundo round? Homem que foi expulso de rodízio por comer demais, volta ao restaurante e come mais ainda. pic.twitter.com/yjkO9km92b — Visão Oeste (@visaooeste) July 16, 2021

Além disso, o Ragazzo emitiu nota na qual afirma que o primeiro vídeo, que viralizou (assista abaixo), não passou de uma produção de conteúdo para as redes sociais particulares do cliente, que em momento algum foi distratado ou incentivado a deixar o restaurante”.

“Reforçamos que na promoção Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, os clientes podem consumir os pratos selecionados do programa sem limitação de quantidade, conforme estabelece o regulamento oficial disponível no site, redes sociais e lojas físicas da marca”, afirmou a empresa, em nota.

Após