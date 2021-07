Homem diz que foi expulso de rodízio por comer demais e viraliza; vídeo

O relato de um homem que diz que foi expulso de um rodízio de massas após comer demais viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (13). Ele fez um vídeo para contar a história inusitada e afirmou que já havia saboreado 14 pratos e estava no 15º.

“Os caras mandaram parar, não querem me servir mais não, só por causa disso… Até agora comi 14 pratos, o rodízio é R$ 19,90. Os caras falaram que devolvem meu dinheiro para eu me retirar do estabelecimento”, contou o pintor João Carlos Apolonio, aos risos, em vídeo compartilhado nas redes sociais (assista abaixo).

“Isso não se faz, não. Estou pagando e me botaram pra correr. Eu comi 14 pratos, 14 não… 15, que eu ainda vou terminar esse aqui (e mostra mais um, com nhoque), e o cara falou que não vai me servir mais não”, concluiu.

A história rendeu uma série de piadas nas redes sociais. “Saco sem fundo”, foi um dos diversos comentários. ““O estabelecimento fornece a promoção e tem que arcar com ela”, reclamou outro seguidor.