Mallory lança linha de eletroportáteis MasterChef

A Mallory, referência no mercado de eletroportáteis, acaba de lançar uma linha de produtos exclusivos MasterChef, maior reality show de gastronomia, com versão brasileira exibida pela Band. A pré-venda dos itens já está disponível no site da marca.

publicidade

A nova linha MasterChef by Mallory traz aos admiradores do reality a possibilidade de levar para casa um pouco do programa. Além de viver a experiência de chef, a parceria entregará equipamentos com qualidade profissional para os clientes.

O primeiro destaque da linha é o liquidificador, com 12 velocidades, lâminas em aço inox super resistentes, filtro em aço inox e ampla capacidade (3,1L), além da potência de 1300W, perfeito para fazer bolos, doces e molhos.

publicidade

Outro produto que também estará disponível no site é a batedeira, que se destaca pela praticidade com duas tigelas e capacidades de 1,5L e 3,5L, além de 4 velocidades + função pulsar, dois batedores super resistentes, além de ser fixa e portátil e acompanha espátula.

Ambos os produtos levam o design conceitual que dialoga com a identidade visual do reality. Para consultar a pré-venda e mais informações, basta acessar o site da Mallory (https://www.mallory.com.br/cozinha/masterchef).

publicidade

DE CASA NOVA// Água Doce abre as portas em novo endereço em Osasco