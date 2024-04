APAE Cotia promove feijoada beneficente com samba em maio

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cotia realiza, no dia 11 de maio, das 11h às 16h, mais uma edição da tradicional feijoada beneficente. O evento contará com samba ao vivo.

Também serão disponibilizadas marmitex a R$ 40, que inclui: feijoada, arroz, couve, torresmo, farofa, vinagrete e laranja. A retirada ocorrerá na sede da instituição (Rua Euricledes Formiga, 50, Jardim Cláudio), das 12h às 14h.

O convite pode ser adquirido por meio do WhatsApp (11) 95606-1669 com a Dora, diretores ou presencialmente no Bazar da APAE Cotia, com a Vivi ou a Pâmela.