Etec Itapevi abre 80 vagas e Fatec tem 35 oportunidades; confira cursos disponíveis

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e o vestibulinho da Escola Técnica (Etec), do governo estadual. Em Itapevi, a Etec está com 80 vagas em dois cursos, e a Fatec abre 35 oportunidades para um curso de ensino superior.

Confira os cursos disponíveis na Etec Itapevi:

Administração (Período: Noite – 40 vagas)

(Período: Noite – 40 vagas) Desenvolvimento de Sistemas (Período: Noite – 40 vagas)

Fatec Itapevi

Gestão da Qualidade (Período: Noite – 35 vagas)

As inscrições para o vestibulinho da Etec vai até o dia 9 de maio e devem ser feitas Vestibulinho Etec, com taxa de R$ 40. Já os interessados em estudar na Fatec devem se inscrever AQUI até o dia 7 de junho, com taxa de R$ 90.