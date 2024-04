Osasco adere à Estratégia Nacional de Segurança Alimentar nas Cidades

O município de Osasco formalizou seu interesse em aderir à “Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades – Alimenta Cidades”. A adesão foi oficializada junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no último dia 12.

A iniciativa coloca Osasco entre as 59 cidades selecionadas para participar desse programa estratégico do governo federal, que visa fortalecer o planejamento integrado e a coordenação intersetorial das ações relacionadas à alimentação urbana. Técnicos da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social (SESAN) de Osasco participaram de oficinas preparatórias, garantindo a inclusão do município nessa importante política pública.

Com a adesão, Osasco passará a receber apoio institucional e técnico para estruturar, implementar, monitorar e avaliar ações da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades. O objetivo é fortalecer a perspectiva do direito à cidade e do direito humano à alimentação adequada, com foco na redução das desigualdades sociais que afetam a população.

Dessa forma, o município buscará integrar-se e colaborar com a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), a Rede Urbana de Alimentação Saudável (RUAS) e outros órgãos competentes, reforçando o compromisso do prefeito Rogério Lins em combater a fome e promover uma alimentação saudável e acessível a todos os osasquenses.