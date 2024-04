Operação contra tráfico prende 2 e recupera 20 celulares em Osasco

Em uma operação contra uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas em Osasco, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu um verdadeiro arsenal nas mãos dos criminosos. Na ação realizada na quarta-feira (17), os agentes recuperaram 20 celulares possivelmente roubados, balanças de precisão, placas de veículos, um simulacro de metralhadora, máquinas de cartão de crédito/débito e munições diversas.

publicidade

A operação teve início com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados. No local, a ex-companheira do suspeito, de 25 anos, foi encontrada e presa após os policiais descobrirem uma maleta para armazenar armas, dinheiro, anotações sobre o tráfico e outros materiais ilícitos que, segundo ela, pertenciam ao ex-namorado.

Em outro endereço, um homem de 41 anos tentou fugir ao notar a presença policial, mas acabou sendo detido. Ele é apontado como responsável por usar um radiocomunicador para avisar os traficantes sobre as operações das forças de segurança na região. Com ele, os investigadores encontraram o simulacro de metralhadora.

publicidade

As equipes ainda apreenderam o celular de um terceiro suspeito, integrante da mesma organização criminosa. Todos os casos foram registrados como posse ilegal de arma e tráfico de drogas na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco.