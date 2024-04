Festival Barueri de Dança 2024 terá três dias de espetáculos com entrada solidária

O Festival Barueri de Dança 2024 começa na próxima sexta-feira (26) com apresentações de diversos estilos. O evento será de 26 a 28 de abril na Praça das Artes, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira (26), às 19h, o Núcleo de Dança de Barueri fará a abertura, seguido de apresentações de Danças Urbanas, Danças Populares nas categorias infantil, júnior, juvenil e sênior, além de uma atração convidada às 21h com o Grupo do Parque da Maturidade apresentando o Carimbó.

No sábado (27), a partir das 11h, será a vez do Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Ballet Neoclássico e Ballet Clássico Livre nas categorias infantil, júnior e juvenil, incluindo a Seletiva Regional YAGP. Já no domingo (28), às 12h, a Cia Ballet Paraisópolis fará a abertura, seguida de apresentações seniores dos estilos citados, além do Jazz em todas as categorias.

O evento também contará com workshops no dia 28, sendo o nível intermediário às 8h30 e avançado às 10h, com aulas de Ballet Clássico com Adriana Assaf, Contemporâneo com Alexandre Almeida e Jazz com Andrea Sposito. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected].

A Praça das Artes fica na R. Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jd dos Camargos.