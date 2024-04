Câmara de Cotia aprova pedido de audiência pública sobre projeto Nova Raposo

A Câmara Municipal de Cotia aprovou nesta terça-feira (16), um requerimento solicitando ao Governo do Estado de São Paulo a realização de uma audiência pública na cidade para tratar do projeto Nova Raposo (leia aqui). A proposta prevê a concessão do trecho da Rodovia Raposo Tavares entre Vargem Grande e São Paulo, incluindo Cotia, à iniciativa privada para ampliação da infraestrutura e manutenção.

O ponto mais polêmico do projeto é a instalação de seis pedágios “free flow” (sem cabines) no trecho de Cotia até a capital paulista. O requerimento, de autoria do vereador Dr. Castor Andrade, justifica a necessidade da audiência pública em Cotia, por ser o município mais afetado pelas mudanças propostas até o momento.

Segundo o jornal Cotia e Cia, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), responsável pelo projeto, realizou apenas dois encontros presenciais, em 28 de março no DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e em 3 de abril na Câmara de Vargem Grande Paulista. Ainda de acordo com o veículo, o órgão descartou a possibilidade de um encontro na cidade de Cotia.