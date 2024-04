Osasquense marca presença no mundial de Skyrunning, em Portugal

O técnico da equipe de atletismo de Osasco, José Virgínio, participou da segunda edição do Campeonato Mundial de Skyrunning, disputado na cidade de Vouzela, em Portugal, no último fim de semana. Ele competiu pela seleção brasileira de Skyrunning.

Segundo a organização, a competição reuniu quatro categorias de 20 países, e o representante de Osasco disputou na categoria Master (M45), 52 km +3150m. José Virgínio terminou a prova em sétimo lugar com o tempo de 7h08m47s.

Já na classificação geral do campeonato, o osasquense ficou na 15º colocação. Anteriormente o atleta esteve no Mundial de Trail (2017 e 2019) e em 2018 atuou como técnico da Seleção Brasileira no Mundial de Trail, na Espanha.

“Eu sou José, sou um atleta assim como muitos outros que buscam treinar para serem rápidos ou resistentes e com um pouco mais de horizonte serem fortes, mas todos buscam ousar e buscar o novo. Só tenho a agradecer a minha cidade, Osasco, por ousar e sonhar comigo”, disse o atleta e técnico.