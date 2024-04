Munhoz Junior ganhará novo conjunto habitacional e área de lazer

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou em suas redes sociais que uma grande área no Munhoz Junior, na zona norte da cidade, receberá um novo conjunto habitacional com mais de 1.500 moradias populares, construídas em parceria com a iniciativa privada por meio do programa Minha Casa, Minha Vida nas faixas 1 e 2.

publicidade

O projeto também contempla a implantação de um amplo parque com estrutura completa para a prática de atividades físicas e recreação. Estão previstos a construção de um campo de grama sintética, vestiários e uma quadra poliesportiva, permitindo que crianças, jovens, adultos e idosos desfrutem de momentos de lazer com segurança e infraestrutura adequada.