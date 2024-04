Osasco promove 17º Encontro dos Povos Indígenas

Em celebração à rica diversidade cultural presente em Osasco, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), promoverá no domingo (21), o 17º Encontro dos Povos Indígenas de Osasco. O evento, que encerra as comemorações do Abril Indígena, será realizado no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, km 18), erá das 10h às 18h.

publicidade

Sob o tema “Pelos Direitos Indígenas nas Aldeias e na Cidade!”, o encontro tem como objetivo principal lembrar que todo o território brasileiro é indígena e que “Indígena é Indígena! Seja na Aldeia ou na cidade!”. A programação promete uma imersão na rica cultura desses povos, com apresentações de cantos e danças tradicionais indígenas.

Um dos destaques será a presença dos Praiás, que personificam a espiritualidade indígena dos Pankararé. Além disso, os visitantes poderão apreciar exposições de artesanato, degustar iguarias da culinária tradicional indígena Pankararé e participar da emblemática “Dança do Toré”, quando todos são convidados a dançar juntos, celebrando uma sociedade que reconhece os indígenas como verdadeiros guardiões das terras brasileiras.