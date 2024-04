Aldeia de Carapicuíba recebe final de semana repleto de música e cultura

A Aldeia de Carapicuíba se prepara para um final de semana repleto de atrações musicais e muito samba no pé. Neste sábado (20), a partir das 13h, a Praça da Aldeia receberá uma verdadeira festa com os shows de Thiago Neguitão, Grupo Pode Pá e outros convidados especiais. A “tardezinha” promete embalar os amantes do gênero com muita música de qualidade.

No domingo (21), também a partir das 13h, será a vez da “Cantoria no Parque” tomar conta do Parque da Aldeia, localizado na Avenida Marginal do Ribeirão. O evento promete reunir diversos talentos da música regional, como Toinho de Manú, Edival Pereira, Manvuy Leite, Zé Cândido e Geraldo Elias

A entrada para os dois eventos é gratuita, não sendo necessária a retirada de ingressos.