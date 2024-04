‘O Nego Vai Longe’ chega a Osasco neste domingo após dar a volta ao mundo

Neste domingo (21), Robson Jesus, o criador do perfil ‘O Nego Vai Longe’ com mais de 140 mil seguidores, retorna à sua cidade natal Osasco após uma jornada histórica: ser o primeiro negro a dar a volta ao mundo, visitando 196 países em 760 dias.

O osasquense está em busca de registrar sua proeza no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais e seu retorno será celebrado às 15h em uma grande festa na comunidade onde Robson cresceu, no Campo do Vila Izabel, na Vila Militar. A comemoração, organizada pela família de Robson, é um reconhecimento ao exemplo de perseverança e superação que ele se tornou.

Durante sua viagem global, Robson não apenas desbravou novos territórios, mas também inspirou milhares de pessoas por onde passou. Ele ministrou palestras em empresas, estabeleceu parcerias com embaixadas e ONGs, se tornando um verdadeiro ícone motivacional para crianças e adultos de todas as classes sociais.

Conciliando o nomadismo digital com o empreendedorismo, o ‘Nego Vai Longe’ compartilhou dicas valiosas sobre como ganhar dinheiro, vencer medos e conquistar a liberdade de viajar enquanto se trabalha com o que se ama, provando que os sonhos mais ousados podem se tornar realidade.

O viajante de Osasco compartilha sua experiência nas redes sociais no perfil O Nego Vai Longe.