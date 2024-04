Faculdade Anhanguera Osasco oferece atendimento gratuito para declaração de imposto de renda no sábado

A Faculdade Anhanguera Osasco, que fica na Avenida dos Autonomistas, realiza neste sábado (20) um mutirão para auxiliar os contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024. O atendimento é gratuito.

Os atendimentos serão realizados das 9h às 12h, por alunos e professores do curso de Ciências Contábeis e Administração de Empresas da Instituição. A programação conta com a parceria do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) e apoio técnico da Receita Federal.

As orientações serão direcionadas aos contribuintes que obtiveram em 2023 os rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 e bens de até R$ 50.000. A instituição destaca que não serão feitas declarações de motoristas de aplicativo e com ações, day trade e criptomoedas.

Para o preenchimento da declaração é necessária à apresentação dos seguintes documentos:

Declaração do imposto de renda entregue em 2023, caso tenha feito;

Informe de Rendimentos referente ao ano de 2023

CPF, RG e Título de eleitor do contribuinte e comprovante de endereço;

CPF do cônjuge ou companheiro (a) (se houver);

Nome e CPF dos dependentes (se houver);

Dados Bancários (Banco, Agência e Conta Corrente ou Conta Poupança);

Nome e CPF de ex-cônjuges e de filhos para comprovar o pagamento de pensão alimentícia (se houver);

Recibo dos valores pagos referentes a consultas, planos de saúde, internações, psicólogos, dentistas (exceto clareamento dental), fisioterapia, exames, tratamento de saúde no exterior, próteses e despesas com cadeira de rodas, sejam eles do declarante ou de seus dependentes;

Gastos com Educação do Titular e/ou dependentes;

Documentos de veículos em 2023, constando marca, modelo, placa, chassi e RENAVAM;

Documento do imóvel comprovando o valor do imóvel (carnê do IPTU – valor venal abaixo de R$ 50 mil);

De preferência ter acesso ao APP GOV܂BR

SERVIÇO

Plantão Fiscal 2024 (NAF – Anhanguera Osasco)

Quando: sábado, das 09h às 12h

Endereço: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF, Avenida dos Autonomistas, 1325, Osasco