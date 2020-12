Extraordinário é atração da Tela Quente de hoje (21/12) na Globo

A Tela Quente de hoje (21/12) vai exibir o filme Extraordinário na TV Globo. O longa, que foi sucesso nas bilheterias dos cinemas, vai ao ar às 22h45, logo após mais um capítulo da novela “A Força do Querer”.

Extraordinário – Tela Quente de hoje (21/12)

Sinopse: Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele, pela primeira vez, frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Wonder

Elenco: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

Direção: Stephen Chbosky

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

