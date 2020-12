Retrospectiva 2020 | Derrotados nas eleições que contestaram o resultado em Osasco e Barueri

Retrospectiva 2020 | O Visão Oeste relembra, durante o mês de dezembro, os assuntos que foram destaque nesse ano. Após as eleições municipais, alguns candidatos derrotados contestaram o resultado do pleito, com pedido de anulação da eleições, protestos nas ruas e abaixo-assinado.

Em Osasco, o verador Dr. Lindoso (Republicanos), que foi derrotado na disputa pela Prefeitura, usou as redes sociais para comentar o resultado. “teve fraude, tem coisa errada”. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

O vereador Tinha Di Ferreira (Republicanos) não conseguiu se reeleger e ainda viu a sua votação baixar quase 60%. Em busca de reivindicar o resultado, ele promoveu, nas rede sociais, um abaixo-assinado em que pede novas eleições em Osasco. Relembre.

Também pelo Republicanos, Odilon Neto da Guarda se candidatou a vereador e obteve 515 votos. Ele foi às ruas com carro de som para protestar e pediu a anulação da eleição e o voto impresso no país. Leia a matéria completa.

Já em Barueri, Julio Leal (PMN) foi mais um dos candidatos derrotados nas eleições, que contestou o resultado. Ele se candidatou à Prefeitura do município e conseguiu 2,09% dos votos válidos. Clique aqui para ler a matéria.

