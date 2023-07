Fã da PM, jovem com Síndrome de Down ganha surpresa na festa...

Policiais militares da 5ª Companhia de Barueri realizaram um sonho do jovem Roger, admirador da PM, no domingo (9). Ele fez aniversário com o tema da corporação e a pequena festa contou com a presença dos policiais.

Além de comemorar mais um ano de vida, Roger tirou foto com os policiais e “se tornou PM” por um dia. A surpresa aconteceu graças a mãe do garoto, que comentou sobre a admiração do filho ao avistar uma viatura policial em patrulhamento na região.