Fã insistente de Eliana causa temor na sede do SBT, em Osasco

Um fã insistente de Eliana tem causado dor de cabeça à equipe de segurança da sede do SBT, em Osasco. João Helde Carlos Júnior insiste em tentar entrar no local para falar com a apresentadora e chegou a ameaçar de morte alguns funcionários da emissora, informa o “Notícias da TV”, do Uol.

Ele publicou vídeos no Youtube dizendo que foi maltratado por funcionários do SBT e chegou a chamar o chefe da segurança da emissora de “bandido”.

João Helde trabalha como motorista de aplicativo e é comum ser visto circulando nos arredores da empresa. Funcionários da emissora já fizeram corridas com ele e relatam que ele pede para saber informações pessoais de Eliana, como endereço e telefone.

O SBT confirmou que dá uma atenção especial ao caso do fã de Eliana e a equipe de segurança recomendou que funcionários evitem corridas com ele.

Barrado da plateia

João Helde passou a ser barrado da plateia do programa da apresentadora em 2017, após gerar transtornos com seu comportamento. Ele teria puxado e agarrado a apresentadora e xingou e ameaçou funcionários da produção que o afastaram dela.

O fã tem feito diversas ligações para variados departamentos do SBT para pedir para entrar em contato com Eliana.

“Humilhado”

João Helde chegou a publicar uma queixa no site “Reclame Aqui” por não conseguir se aproximar de Eliana: “Meu nome é João Helde Carlos Junior, sou muito fã da apresentadora Eliana. Desde 2017 tenho tentado realizar esse sonho. Ligo diariamente, porém em todas as ligações sou muito mal tratado por funcionários, que dão risada da da minha cara e na maioria das vezes desligam o telefone na minha cara. Nunca fui tão humilhado pela Carla, pela Larissa, e quando peço para falar com a Mercia ou com o Roque eles ficam jogando de um lado para outro. Isso vem acontecendo há anos. Tudo que eu mais quero na minha vida é poder ir na plateia dela assim como todos. Estou entrando com uma ação pedindo danos morais e calúnia, difamação. Fui caluniado por funcionários”.

Com a repercussão de sua insistência em se aproximar de Eliana, João Helde publicou, neste domingo (6), um vídeo sobre castigos divinos com uma mensagem enigmática: “Esse dia muitos vão se arrepender aí vai ser tarde demais”.

Ana Hickmann

Aterrorizados com o comportamento de João Helde, muitos funcionários chegam a cogitar o risco de uma tragédia como a ocorrida com a também apresentadora Ana Hickmann, em 2016, quando um fã obcecado acabou morto após invadir o quarto dela em um hotel em Belo Horizonte e ameaçá-la de morte.

