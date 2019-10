Passagem subterrânea no Centro de Carapicuíba será interditada a partir de segunda (7)

Passagem subterrânea no Centro de Carapicuíba será interditada a partir de segunda...

Devido a obras no Terminal Intermunicipal de Carapicuíba, a passagem subterrânea “Thomaz Alckmin”, no Centro da cidade, será interditada entre esta segunda-feira, 7 de outubro, e o dia 8 de novembro.

De acordo com a Prefeitura de Carapicuíba, a interdição acontece por conta do fechamento lateral e instalação de telhas na cobertura do terminal.

Os ônibus e veículos que passam pelo local sofrerão mudanças de itinerário. Assim, entrarão à direita na avenida Celeste, à esquerda na avenida Miriam, à esquerda na rua Corifeu de Azevedo Marques e à direita na avenida Rui Barbosa, saindo na avenida Governador Mário Covas.

Publicidade

…

Leia também: