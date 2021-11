“Fábrica de Brinquedos” com “Trono Pet” é atração de Natal no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco entra no clima natalino com a chegada da “Fábrica de Brinquedos”, neste sábado, 13 de novembro. A atração convida a voltar à infância e mergulhar na magia do Natal, que inclui também os bichinhos de estimação, com o “Trono Pet”.

A tradicional árvore natalina com seus laços e enfeites ficará na “Fábrica de Brinquedos”, onde Papai Noel e seus ajudantes trabalham convidando o público para muita diversão em xícaras giratórias gigantes. A Família Noel segue todos os protocolos de segurança para atender com tranquilidade crianças, jovens e adultos. Os bichinhos de estimação também podem aproveitar o espírito natalino e tirar a sua foto temática no “Trono Pet” dedicado para cães e gatos. Tudo gratuito.

A “Fábrica de Brinquedos” fica no SuperShopping Osasco até 3 de janeiro, enquanto Papai e a Mamãe Noel recebem o público até 24 de dezembro, das 12h às 20h.

A atração fica aberta todos os dias das 12h às 21h, exceto dias 24 e 31 de dezembro, quando o horário de funcionamento do shopping center é das 12h às 18h. A decoração principal fica localizada na Praça de Eventos, no 1º Piso. Os tronos estão localizados no 2º Piso, em frente à loja C&A. No mesmo espaço, o quiosque Photo Park disponibiliza serviços pagos de fotos e personalização de presentes.

“Chegou a festa mais esperada do ano e convidamos nosso público a mais um programa especial que faz do nosso shopping center o melhor passeio da região. Reunimos aqui o melhor do espírito no Natal, com todo encantamento da data e tudo que facilita o dia a dia dos nossos clientes nesta época do ano, com nossas lojas que garantem o que é preciso para organizar as festas em família, além dos presentes que simbolizam toda a gratidão às pessoas que nos acompanharam no nosso dia a dia”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O centro de compras segue com as normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura, intensificação na limpeza e disponibilização de álcool em gel. O trono do Papai Noel fica isolado por placas de acrílico e todos os brinquedos da decoração especial são higienizados entre as sessões. O horário diário de funcionamento do SuperShopping Osasco é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.