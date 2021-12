Fábrica de brinquedos no SuperShopping Osasco vai até dia 3

O público pode aproveitar as atrações gratuitas na Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, no SuperShopping de Osasco, até o dia 3 de janeiro. O empreendimento convida toda a família para embarcar na viagem pelo universo dos brinquedos imersa no clima natalino.

publicidade

“Antes de nos despedirmos dessa decoração incrível, convidamos familiares e amigos para ver de perto os detalhes desse Natal. Nossa programação oferece atrações exclusivas para todas as idades”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Além da Fábrica de Brinquedos, a tradicional árvore natalina cheia de enfeites chamas a atenção do público, enquanto as xícaras giratórias gigantes garantem a diversão dos participantes. A atração está localizada no 1° Piso do shopping, na Praça de Eventos. Já os tronos do Papai Noel estão no 2° Piso, enfrente à C&A.

publicidade

Serviço

Fábrica de Brinquedos no SuperShopping Osasco

Quando: Até dia 3 de janeiro

Atração gratuita

publicidade

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// IBGE: Com 2 mil vagas temporárias em Osasco e região, inscrições para o Censo 2022 vão até quarta