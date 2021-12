34 vagas de emprego abertas no Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra

O Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, reúne 34 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades anunciadas nesta segunda-feira (27) estarão disponíveis até quinta-feira (30).

publicidade

No total, há 28 oportunidades para ampla concorrência, cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), além de uma vaga de estágio para estudante de Segurança do Trabalho. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail sde.cv@ts.sp.gov.br.

Para ampla concorrência há duas vagas para vendedor externo. Também há vagas para os cargos de ajudante de serralheiro, assistente de faturamento em logística, assistente de vendas, auxiliar de manutenção, auxiliar de rede com CNH, cabeleireiro, churrasqueiro, controlador de acesso (Ronda – CNH A/B), costureiro de ajustes e consertos, cozinheiro (com experiência em Mise Place – horário noturno) e líder de jardinagem.

publicidade

Há ainda oportunidades para marceneiro com experiência em móveis planejados, mecânico automotivo, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico de manutenção de máquinas (com experiência em torno e fresa), mecânico de manutenção, meio oficial marceneiro com experiência em móveis planejados, meio oficial mecânico auto, meio oficial serralheiro, motorista de caminhão Rollon, Procurement I – Compras (com experiência em Indústria), serralheiro, tapeceiro, técnico em manutenção de placas e calibração de balanças, tosador e vigilante.

Já para pessoas com deficiência, há três vagas para a função de auxiliar de produção, uma vaga para auxiliar administrativo e uma vaga para escriturário.

publicidade

Mais informações sobre as vagas de emprego podem ser obtidas diretamente no Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa), ou pelo telefone (11) 4788-7888 ou ainda via e-mail sde.cv@ts.sp.gov.br.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// IBGE: Com 2 mil vagas temporárias em Osasco e região, inscrições para o Censo 2022 vão até quarta