Facebook e Instagram ficam fora do ar na tarde desta terça-feira (5)

Por volta das 12h30 desta terça-feira (5) os serviços das redes sociais da Meta, Facebook e Instagram, começaram a apresentar instabilidade no Brasil e em outros países.

publicidade

Até o momento desta reportagem, as plataformas ainda estavam fora do ar, sem que os usuários pudessem acessar os conteúdos. Nenhuma previsão para a normalização foi divulgada até o momento.

Segundo o G1, o Downdetector, sistema que coleta notificações sobre a situação dos serviços por meio de uma série de fontes, registrou mais de 19 mil queixas de usuários brasileiros em relação ao Instagram, e mais de 27 mil em relação ao Facebook. As notificações começaram a ser recebidas a partir das 12h30.

publicidade

Houve desconexão dos usuários do Facebook.

Problemas também foram reportados em outros países. Nos Estados Unidos, o Facebook acumulou mais de 200 mil reclamações, enquanto o Instagram teve mais de 40 mil.

No Reino Unido, as reclamações ultrapassaram 150 mil no Instagram e 25 mil no Facebook.

publicidade

O Head de Comunicação da Meta, Andy Stone, postou no Twitter que a empresa está ciente dos problemas. “Estamos cientes de que as pessoas estão tendo problemas para acessar nossos serviços. Estamos trabalhando nisso agora”, disse.