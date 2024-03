Osasco também oferecerá nível avançado do curso gratuito de Libras

A aula inaugural do curso gratuito de Libras oferecido pela Assistência Social de Osasco foi realizada no sábado (2), no centro de eventos do Km 18. Nesta, que é a primeira edição do projeto “Libra Para Todos”, mais de 3 mil pessoas se inscreveram.

Na ocasião, o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, agradeceu a todos os presentes pela confiança e anunciou que a partir deste semestre a Prefeitura também oferecerá o nível Avançado do Curso de Libras.

Durante a cerimônia, 700 formandos da turma anterior receberam certificados. “Participar da aula inaugural do curso de Libras é sempre emocionante! Ver a comunidade engajada na inclusão reforça nosso compromisso com uma Osasco mais acessível e acolhedora, construindo sonhos e oportunidades”, comentou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Mais informações sobre o Curso de Libras podem ser obtidas em contato com a Coordenação do “Libras Para Todos”, através do telefone (11) 2183-6728. Basta pedir para falar com a coordenadora Jaqueline, ou pessoalmente, na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista.