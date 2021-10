Falha em trens da Linha 9 da CPTM prejudica milhares de passageiros

Desde o início da manhã desta segunda-feira (18), os usuários da Linha 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos enfrentam dificuldades para acessar o serviço.

publicidade

Segundo a companhia, os trens desta linha estão circulando em velocidade reduzida e com maior tempo de parada entre as Estações Presidente Altino e Ceasa, devido a problemas técnicos no sistema de energia.

A falha já ocorre há mais de 3 horas. Técnicos trabalham no local, mas não há previsão de restabelecimento do serviço. De acordo com a última atualização, às 9h, as outras linhas da CPTM e do Metrô operam normalmente. (Da Agência Brasil)

publicidade