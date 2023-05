Falhas nas linhas 8 e 9 geram Moção de Repúdio na Câmara de Osasco: “péssimo serviço”

A vereadora Juliana da Ativoz (PSOL) protocolou na Câmara de Osasco uma Moção de Repúdio aos serviços prestados pela ViaMobilidade, empresa que administra as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. O assunto foi discutido durante a sessão ordinária desta quinta-feira (25).

A Moção aprovada no Plenário classifica como “péssimo serviço” prestado à população que utiliza os trens das linhas privatizadas. “Somos totalmente contra esse processo de concessão ou privatização, que vem implicando em prejuízos para a população”, afirmou a parlamentar.

Alguns ferroviários que atuam nas linhas acompanharam a sessão. “A gente está na luta efetivamente contra todo o desmantelamento que a Via Mobilidade vem fazendo no transporte público, na concessão dos trens, tirando o direito dos trabalhadores e precarizando o transporte público a todo momento”, disse Emerson Osasco (REDE).

Délbio Teruel (União) parabenizou a colega pela Moção e criticou os serviços da operação: “Um absurdo o que estão fazendo com o povo da nossa cidade e região”. “É muito importante a gente lutar contra esse desmando. Privatização é tirar o direito do povo”, afirmou Pelé da Cândida (MDB).

Na ocasião, a vereadora Juliana citou dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI) apontando que as linhas 8 e 9 registraram uma falha a cada dois dias. Ao todo, foram 157 entre janeiro e dezembro de 2022; e 43 neste ano. As duas linhas transportam 705 mil passageiros diariamente.

Investimento de R$ 87 milhões em melhorias e reformas

Nos últimos meses, as constantes falhas nas linhas operadas pela empresa viraram alvo de ações do Ministério Público (MP). Em contrapartida, a ViaMobilidade anunciou o investimento de R$ 87 milhões em melhorias nos serviços. Além disso, tem realizado uma série de manutenções e reformas que incluem as estações que passam por Osasco.

A companhia informou no boletim desta quinta-feira (25) que a Estação Miguel Costa, localizada no Km 18, em Osasco, recebeu uma correção geométrica, um tipo de alinhamento e nivelamento de via. Os serviços de manutenção continuam.