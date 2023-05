Reformas nas estações de trem em Osasco devem começar nas próximas semanas

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais para informar que as três estações de trem que passam pela cidade serão revitalizadas. A novidade veio dias após a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8 e 9, comunicar que fará o investimento de R$ 87 milhões em melhorias nos serviços.

Segundo Lins, as reformas devem começar já na próxima semana, na Estação Comandante Sampaio, que fica na região de Quitaúna. “Semana que vem, já inicia a Comandante Sampaio, na sequência estação Osasco e Presidente Altino”, disse o prefeito, na noite desta quarta-feira (3).

Entre as melhorias, as estações devem receber “novos elevadores, novas escadas rolantes, nova infraestrutura, melhorias nos telhados e na captação de águas pluviais e intervenções nas passarelas e no entorno”.

Rogério Lins compartilhou parte do projeto de revitalização das estações e aproveitou para agradecer ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) e à ViaMobilidade.