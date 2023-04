Viamobilidade responde ao Ministério Público com proposta de R$ 87 milhões em novos investimentos

A Viamobilidade, operadora das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos, apresentou hoje (17) ao Governo do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Estadual (MP/SP) proposta de acordo que prevê melhorias adicionais aos serviços prestados aos seus clientes.

A proposta visa responder ao pedido do MP que cobrava investimentos para melhoria dos serviços prestados pela concessionária após constantes falhas.

O MP também exigia pagamento de indenizações devido aos vários problemas apresentados, como atrasos e descarrilamentos.

O MP chegou a afirmar que não faria mais acordos com a empresa e que ia pedir a anulação do contrato (leia aqui), mas voltou atrás após interferência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo a Viamobilidade, o valor de R$ 87 milhões será acrescentado aos investimentos previstos no Plano de Ação já apresentado ao governo do Estado, em fevereiro deste ano, com o objetivo de acelerar a recuperação da infraestrutura das linhas 8 e 9. Além de recursos adicionais, o acordo prevê a antecipação de etapas previstas originalmente no edital de licitação. “Esta proposta de acordo é mais um movimento para recuperar rapidamente a infraestrutura central e acessória das duas linhas”, disse o presidente da CCR Mobilidade, Marcio Hannas.

Os R$ 87 milhões serão investidos em cinco frentes:

Modernização da estação Antônio João (linha 8), envolvendo novas escadas rolantes, elevadores, um novo mezanino, novos sanitários e um bicicletário;

Ampliação do mezanino da estação Barra Funda e instalação de escadas rolantes;

Instalação de passarelas nas extremidades das plataformas da estação Presidente Altino, melhorando a integração do fluxo de passageiros das linhas 8 e 9;

Ampliação do número de bloqueios de acesso (catracas) e da cobertura externa da estação Primavera Interlagos e,

Implantação de tecnologia ao longo das linhas para dar informações em tempo real aos clientes sobre os horários de chegada e partida das composições por meio da leitura de QR Code.

“Sugerimos em nossa proposta de acordo prazos específicos de entrega para cada um destes cinco projetos e os trabalhos serão iniciados assim que tivermos a concordância do Palácio dos Bandeirantes e do Ministério Público para irmos adiante”, disse Marcio Hannas.

No mês de fevereiro deste ano, a ViaMobilidade já havia se comprometido a antecipar investimentos no valor de R$ 519 milhões, como parte do Plano de Ação apresentado ao Governo do Estado. Além disso, em conformidade com recomendações recentes do CAEX/MP (Centro de Apoio à Execução do Ministério Público), a ViaMobilidade apresentou uma proposta adicional de investimentos no valor de R$ 117 milhões, que será destinada principalmente para a recuperação das vias permanentes, incluindo trilhos e dormentes.

Desde que assumiu a operação das linhas 8 e 9 em 27 de janeiro de 2021, a empresa já investiu mais de R$ 1 bilhão em melhorias. Ao longo do contrato de concessão, a concessionária irá investir aproximadamente R$ 4 bilhões no total.