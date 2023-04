Fieb do Jardim Paulista sedia campanha de doação de sangue neste sábado...

A ong Amor Se Doa, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e Prefeitura de Barueri, realiza neste sábado (22), das 9h às 15h, uma campanha de doação de sangue na Fieb Jardim Paulista (Estrada Velha de Itapevi, 2679).

publicidade

As doações dessa campanha serão em prol do H.Hemo – Banco de Sangue Paulista.

Quem quiser colaborar e ajudar a salvar vidas deve agendar sua doação no perfil do Amor Se Doa no Instagram.

publicidade