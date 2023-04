Belo e Mari Fernandez se apresentam na Festa do Trabalhar de Cajamar

A Festa do Trabalhador de Cajamar deste ano terá shows dos cantores Belo e Mari Fernandez. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de abril, a partir das 12h, no Centro de Eventos Biódromo.

No sábado (29), o público poderá curtir apresentações de artistas locais. Já no domingo (30), véspera do feriado nacional de Dia do Trabalhador, além de mais shows de artistas locais, o público acompanhará a grande final do concurso Rainha de Cajamar 2023, na qual participarão 15 finalistas.

Em seguida, a partir das 18h, será a vez dos artistas Belo e Mari Fernandez embalar o público com os seus maiores sucessos. No repertório de Belo estão hits como “Perfume”, “Farol das Estrelas”, “Razão da Minha Vida” e “Pra Ver o Sol Brilhar”. Já a cantora sertaneja Mari Fernandez reúne as sofrências “Quando tem Sentimento”, “teu Amigo Cuidou” e “Comunicação Falhou”.

A entrada será a doação de um agasalho ou cobertor em bom estado. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.