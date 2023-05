Vão até sexta (5) inscrições em concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo com vagas em Osasco

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para as inscrições no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo com 60 vagas de escrevente técnico judiciário. Há oportunidades para atuar na comarca de Osasco e em outras cinco.

Além da remuneração de R$ 5.480,54, são oferecidos aos escreventes técnicos judiciários auxílios para transporte, alimentação e saúde.

Os interessados em participar devem ter 18 anos ou mais, ter o ensino médio completo e estar em dia com o Serviço Militar (no caso dos homens) e as obrigações eleitorais.

Além da comarca de Osasco, o concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo abre oportunidades para atuar nas cidades de Itapecerica da Serra, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes.

As inscrições, com taxa de R$ 81, devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Vunesp, onde estão disponíveis o edital e mais informações.