Família denuncia festa no vizinho e tem a casa incendiada em Itapevi

Em Itapevi, uma família teve a casa incendiada após denunciar uma festa que acontecia no imóvel de um vizinho. Além do incômodo causado pelo barulho, o evento ignorava as regras de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19. A parte interna da residência incendiada foi completamente destruída pelas chamas.

O crime aconteceu na madrugada de 20 de março. Cansada do barulho causado pelas festas quase diárias do vizinho, Carlos Souza, conhecido como Júnior, de 26 anos, a família decidiu chamar a PM. Os policiais chegaram e interromperam o evento.

No entanto, quando os PMs foram embora, o vizinho e outros frequentadores da festa foram até a casa da família e começaram a depredá-la e pedir para que saíssem ou colocariam fogo na casa, segundo uma das vítimas. Com medo, a família continuou dentro do imóvel, até que os participantes da festa clandestina atear fogo.

“Eles começaram a tacar pedras e paus, pedindo que nós saíssemos. Como não saímos, eles começaram a atear fogo”, relatou uma das vítimas a reportagem da Record TV. Com as chamas se alastrando, desesperada, a família conseguiu fugir por uma porta dos fundos. Os criminosos fugiram. A casa ficou completamente destruída por dentro.

Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas que seriam frequentadores da festa clandestina indo em direção à casa da família, inclusive um homem segurando com um galão com um líquido que aparentemente seria gasolina.

O pai da família que escapou por pouco da tragédia clama por Justiça e expressa alívio por todos os moradores terem sobrevivido ao ataque: “Graças a Deus, a vida é mais importante”. A família tem sobrevivido a base de doações. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapevi. (Com informações da Record TV)

