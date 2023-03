Família encontra garoto de Carapicuíba que estava desaparecido

O morador de Carapicuíba Matheus Ferreira, de 15 anos, que estava desaparecido desde a quarta-feira foi localizado na noite de ontem (16) e já está com a família.

publicidade

Ao Visão Oeste, a mãe do garoto disse que o filho está bem e agradeceu a todos que se preocuparam e ajudaram com o compartilhamento da foto de Matheus.

Nota da redação:

Para preservar a imagem das vítimas de desaparecimento e das famílias, o Visão Oeste não divulga detalhes sobre os momentos de desaparecimento quando as pessoas são localizadas, principalmente menores de idade.

publicidade

A publicação de que as vítimas de desaparecimento foram encontradas e estão com as respectivas famílias visa apenas prestar contas ao leitor, que muitas vezes compartilhou as informações e ajudou na localização.