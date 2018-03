Família que perdeu casa no Novo Osasco pede ajuda

Após a tragédia que se abateu sobre a família do Novo Osasco – que viu sua casa ser engolida pela terra na manhã de terça-feira, 21 – a jovem Gabriella Fettin, neta da dona da residência, fez uma postagem no facebook pedindo ajuda.

Segundo ela, quatro famílias foram afetadas diretamente com o desabamento, somando 17 pessoas. Por isso, ela fez um apelo à comunidade osasquense pedindo doações. Seu pedido de ajuda já foi compartilhado mais de 9 mil vezes na rede social.

A jovem detalha rapidamente o que aconteceu com a construção e pede doações. Segundo ela, roupas não são mais necessárias porque já foram arrecadadas peças suficientes. Entretanto, alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupa de cama e toalhas, materiais escolares e ração serão muito bem vindos.

Ela enfatiza que não há feridos no desmoronamento, mas há idosos e crianças que perderam tudo. As doações, segundo Gabriella, podem ser feitas na rua Dr. José Carlos de Araújo, 250, Novo Osasco.

Também por meio do facebook a primeira-dama de Osasco, Aline Lins, fez um apelo para que a população seja solidária com as famílias. Aline colocou o Fundo Social de Solidariedade de Osasco à disposição para a entrega de doações. “A família precisa do nosso auxílio, as doações podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade localizado à Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina. Toda ajuda é bem vinda”, escreveu.