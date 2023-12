Famílias do Terra Esperança e Copromo, em Osasco, recebem títulos de regularização

A Prefeitura de Osasco e a Companhia Paulista de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) entregaram no sábado (16) cerca de 1300 títulos de regularização fundiária do programa Lar Conquista a famílias do Conjunto Habitacional Terra Esperança, na sede da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Marieta (930 títulos no total), e do Copromo (outros 300 títulos), cujas casas ficam no Jardim Piratininga, ambos na zona norte da cidade.

“Se tem algo que traz paz e segurança às famílias é o direito à casa própria. Parabenizo todas as famílias pela perseverança e agradeço nossa equipe da Secretaria da Habitação pela dedicação ao trabalho voltado à regularização”, disse o prefeito Rogério Lins na cerimônia de entrega.

O deputado estadual Gerson Pessoa também parabenizou as famílias e anunciou que o Terra Esperança contará com uma “areninha” esportiva. “Teremos aqui um campo com grama sintética e uma quadra de futebol de areia. As obras serão iniciadas em 2024”, revelou.