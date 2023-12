Concessionária realiza simulado de acidente no Rodoanel nesta terça-feira (19)

A CCR Rodoanel, concessionária que administra o trecho oeste do anel viário, realiza nesta terça-feira (19), a partir das 10h30, um Simulado de acidente com produtos perigosos contendo múltiplas vítimas.

publicidade

O treinamento, que visa promover a integração entre os profissionais que realizam atendimentos de emergência nas rodovias e aperfeiçoar o trabalho das equipes, será realizado no km 0+600, alça da pista interna, sentido norte em São Paulo.

Dentro do cenário realístico ocorrerá um acidente envolvendo vazamento de soda cáustica de uma carreta e outros quatro veículos envolvidos na ocorrência com nove vítimas. O simulado conta com mais de 50 profissionais e terá a participação de integrantes da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e da Operação da CCR RodoAnel, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), CETESB, Ambipar, Grupo Borelli, Defesa Civil e ARTESP.