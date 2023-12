Estradas da região devem receber 1,4 milhão de veículos durante o Natal

As concessionárias que administram as estradas da região – Raposo Tavares, Castello Branco e Rodoanel, estimam que mais de 1,4 milhão de veículos trafeguem pelas vias no feriado do Natal.

Entre os dias 22 e 25 de dezembro, a CCR ViaOeste estima que 536 mil veículos trafeguem pelo Sistema Castello-Raposo.

De acordo com a previsão da concessionária, os horários de maior movimento devem ocorrer na sexta-feira (22/12) entre 17h e 20h, sábado (23/12) das 9h às 13h e no retorno do feriado, segunda (25/12) a partir das 15h.

Restrições na Castello

As obras no sistema Castello Branco e Raposo Tavares terão restrições, conforme abaixo:

•Dia 22/12/23 – sexta-feira – os trabalhos estão autorizados até às 17h;

•Dia 23/12/23 – sábado – os trabalhos poderão ser executados após entre 20h e 6h;

•Dia 24/12/23 – domingo – os trabalhos poderão ser executados após entre 20h e 6h;

•Dia 25/12/23 – segunda-feira – os serviços estão suspensos.

Rodoanel

Já no Rodoanel, entre os dias 22 e 25 de dezembro, são esperados 876 mil veículos trafegando pelo trecho oeste.

A Concessionária prevê movimento intenso a partir desta sexta-feira (22), das 15h às 20h sentido rodovia Régis Bittencourt e litoral no trecho entre as rodovias Castelo Banco e Raposo Tavares.