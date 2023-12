Mais de 20 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri; salários de até R$ 2,5 mil

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana 26 vagas de emprego em diversas funções diferentes. As contratações são com carteira assinada e os salários variam entre R$ 1.481,56 e R$ 2.500, de acordo com o cargo.

publicidade

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil. Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir até a Casa do Trabalhador (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

Confira todas as oportunidades divulgadas nesta semana na Casa do Trabalhador de Barueri:

Auxiliar De Linha De Produção

Colorista

Comprador

Mecânico de Refrigeração

Atendente de Mesa

Banhista De Animais Domésticos

Controlador De Acesso

Auxiliar de Limpeza

Recepcionista

1/2 Oficial De Manutenção Predial