Fatec abre inscrições para vestibular 2023

A Fatec – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, está com inscrições abertas para o vestibular 2023. A instituição oferece ensino superior gratuitos, presenciais e a distância, e conta com várias unidades na região.

publicidade

As inscrições ficam disponíveis até às 15h do dia 15 de dezembro e podem ser feitas pelo site www.vestibularfatec.com.br. A prova será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023.

Veja abaixo as unidades Fatec na região e os cursos disponíveis.

publicidade

Fatec Osasco

publicidade

Automação Industrial

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Gestão Empresarial

Gestão Financeira

Manutenção Industrial

Redes de Computadores

Sistemas Biomédicos

Fatec Barueri

Comércio Exterior,

Design de Mídias Digitais,

Eventos

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Empresarial

Logística

Transporte Terrestre

Fatec Carapicuíba

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Design de Mídias Digitais

Gestão Empresarial

Jogos Digitais

Logística

Secretariado

Fatec Cotia

Ciência de Dados

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Gestão da Produção Industrial

Gestão Empresarial

Fatec Santana de Parnaíba