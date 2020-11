Fatec abre vestibular com 1.560 vagas em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Parnaíba

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), do governo paulista, abriu, nesta quarta-feira (25), inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2021. As unidades da Fatec em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba oferecem, juntas, 1.560 vagas.

publicidade

São oferecidos nas Fatecs da região cursos como Automação Industrial, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Redes de Computadores, Sistemas Biomédicos, Design de Mídias Digitais, Jogos Digitais, Logística, Comércio Exterior, Gestão Comercial e Eventos, entre outros – confira abaixo a lista de cursos e vagas nas Fatecs da região.

As inscrições vão até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br. O valor da taxa é R$ 39.

publicidade

Histórico escolar

O vestibular para o primeiro semestre de 2021 será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online, devido às medidas de distanciamento social impostas no combate à pandemia de covid-19. A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online).

publicidade

Em todo o estado, o vestibular das Fatecs oferece um total de 17.960 vagas, distribuídas entre os 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos, aumento superior a 15% em relação ao primeiro semestre de 2020 (15.565 vagas).

>>> Leia também: Com 2.640 vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, Etec abre inscrições para vestibulinho

Vestibular: cursos e vagas nas Fatecs de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba:

Fatec Osasco – Pref. Hirant Sanazar

R. Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios // Telefone: (11) 3603-9910 //

Cursos oferecidos: Automação Industrial (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Desenvolvimento de Software Multiplataforma (noite – 40 vagas), Gestão Empresarial – EaD (40 vagas), Gestão Financeira (tarde – 40 vagas / noite – 40 vagas), Manutenção Industrial (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Redes de Computadores (tarde – 40 vagas / noite – 40 vagas), Sistemas Biomédicos (manhã – 40 vagas)

Fatec Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia // Telefones: (11) 4184-8404 / (11) 4184-8408 ramais 719, 720 //

Cursos oferecidos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Design de Mídias Digitais (manhã – 40 vagas), Gestão Empresarial – EaD (40 vagas), Jogos Digitais (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Logística (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Secretariado (noite – 40 vagas)

Fatec Barueri – Padre Danilo José de Oliveira Ohl

Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial // Telefone: (11) 4198-3121 //

Cursos oferecidos: Comércio Exterior (tarde – 40 vagas / noite – 40 vagas), Design de Mídias Digitais (noite – 40 vagas), Eventos (manhã – 40 vagas), Gestão da Tecnologia da Informação (manhã – 40 vagas), Gestão de Recursos Humanos (manhã – 40 vagas), Gestão Empresarial – EaD (40 vagas), Logística (tarde – 40 vagas), Transporte Terrestre (noite – 40 vagas)

Fatec Cotia

Rua Nelson Raineri,700 – Bairro do Lageado // Telefone: (11) 4616-3284 //

Cursos oferecidos: Ciência de Dados (noite – 40 vagas), Gestão da Produção Industrial (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Gestão Empresarial (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas)

Fatec Santana de Parnaíba

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha // Telefone: (11) 24242757 //

Cursos oferecidos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã – 40 vagas), Ciência de Dados (noite – 40 vagas), Gestão Comercial (noite – 40 vagas), Segurança da Informação (noite – 40 vagas)

As inscrições vão até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br. O valor da taxa é R$ 39.